محافظة دمياط : إزالة تعديات على أرض زراعية وتوفير معاش لأحد المواطنين

دمياط معتز الشربينى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط،برئاسة محمود المرسى بازالة فورية لمخالفة تعدى علي الأرض الزراعية بقرية البساتين على مساحة 2000متر عبارة عن شدة خشبية وحديد تسليح وفرشة خرسانة بإرتفاع 10سم وتم إزالة المخالفة.

من ناحية أخرى قامت مديرية الطرق والنقل بدمياط بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بالبدء في أعمال وضع الطبقة الإسفلتية الرابطة بطريق الترعة الشرقاوية بدءا من قرية الإسماعيلية الى عزبة ١وقرية التوفيقية وذلك بطول 2.7 كم وعرض متوسط 5.5 متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا برئاسة محمود بريك بالبدء في أعمال تدعيم عموميات لوحة توزيع كهرباء الزرقا من محطة المحولات - حتى لوحة التوزيع) بطول 3600 متر كابل ملى متر مربع بتكلفة قدرها ثلاثة مليون جنيه وذلك استعدادا لمواجهة الاحمال بفصل الصيف بمركز الزرقا.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية و التصدي لحالات التعدي عليها.

وعلى الجانب الآخر وجه محافظ دمياط تعليماته لحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببحث إمكانية توفير معاش لأحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بناء على الطلب المقدم منه وذلك أثناء حضوره ختام فعاليات مبادرة " امرأة منتجة رائدة أعمال " بمكتبة مصر العامة ،وعلى الفور قامت المديرية بعمل بحث حالة و البدء في إجراءات تسليمه معاش تكافل وكرامة.

كما اجتمع محافظ دمياط بمديري إدارات الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ، ومدير الموارد البشرية ، وذلك لمناقشة بعض المشكلات والقضايا القانونية المطروحة الفترة الحالية.

وناقش المحافظ آلية تطبيق القانون واللوائح التنفيذية بالموضوعات المطروحة ، كما ناقش بعض الموضوعات الخاصة بالشئون المالية والإدارية الخاصة بالعاملين بالمحافظة ومختلف المديريات التنفيذية.