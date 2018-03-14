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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:16 م
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مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم حول تسميم الجاسوس الروسى السابق

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:14 م
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم حول تسميم الجاسوس الروسى السابق الجاسوس الروسى السابق وابنته





(أ ف ب)
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يعقد مجلس الامن الدولى اجتماعا طارئا عند الساعة  السابعة، اليوم الأربعاء، حول مسالة تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا كما أعلنت الرئاسة الهولندية الحالية للمجلس.

وهذه الجلسة العامة ستعقد بطلب من بريطانيا التى "ستطلع" مجلس الامن على "الهجوم الذى وقع فى سالزبرى فى 4 مارس" كما أوضح المصدر نفسه. ورفضت روسيا اى مسؤولية فى هذا التسميم رغم اتهامات لندن وشبهات دول أخرى.


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