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الأربعاء، 14 مارس 2018 02:06 م
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مبادرة "عينيك فى عنينا" تجرى 300 عملية جراحية مجانية لمرضى بالأقصر

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:03 م
مبادرة "عينيك فى عنينا" تجرى 300 عملية جراحية مجانية لمرضى بالأقصر توقيع الكشف على إحدى السيدات ضمن المبادرة





كتب مدحت وهبة
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أجرت مبادرة "عينيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، على مدار ثلاثة أيام، 300 عملية جراحية مجانية لأهالى محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا"، وذلك فى عدد من مراكز العيون بقنا.

وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن العمليات أُجريت لأهالى البعيرات وإسنا والقرنة والعشى، ممن وقعت قوافل "عينيك فى عنينا" الكشف الطبى عليهم.

وأكد "عباس" أن العمليات أُجريت فى أفضل مراكز العيون بمحافظة قنا، إذ أُعيد الكشف مع إجراء مزيد من الفحوص للتأكد من صحة التشخيص المبدئى، ثم إجراء العمليات بأيدى مجموعة من كبار جراحى العيون فى مصر.

وأشار المشرف العام على المبادرة، إلى أن كل مريض يحصل على القطرات العلاجية اللازمة بعد العملية نجانا، إضافة إلى ثلاث متابعات فى المستشفى للتأكد من نجاح العملية، متابعا: "التعاون مع مؤسسة اسمعونا مستمر خلال 2018، لحين الوصول لكل الأماكن الأكثر احتياجا فى الأقصر".

تعاون "عينيك فى عنينا" و"اسمعونا" لإجراء 300 عملية مجانية لأهالى الأقصر
تعاون "عينيك فى عنينا" و"اسمعونا" لإجراء 300 عملية مجانية لأهالى الأقصر

 

جانب من الكشف على أهالى الأقصر ضمن المبادرة
جانب من الكشف على أهالى الأقصر ضمن المبادرة

 

الاستعداد لجراحات العيون لأهالى الأقصر
الاستعداد لجراحات العيون لأهالى الأقصر

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