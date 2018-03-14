مباحث تأمين المتحف المصرى تضبط صاحب شركة هارب من 70 حكم حبس







كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث المزارات السياحية، والمعينين خدمة تأمين المتحف المصرى، من القبض على "محمد ص ع" 40 سنة، صاحب شركة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 70 حكم حبس جزئي " شيك ، تبديد " بإجمالي حبس 68 سنة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم حجزه بقسم شرطة قصر النيل، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.