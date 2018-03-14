مباحث تأمين المتحف المصرى تضبط صاحب شركة هارب من 70 حكم حبس

مباحث تأمين المتحف المصرى تضبط صاحب شركة هارب من 70 حكم حبسالأربعاء، 14 مارس 2018 01:20 م
المتحف المصرى - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث المزارات السياحية، والمعينين خدمة تأمين المتحف المصرى، من القبض على "محمد ص ع" 40 سنة، صاحب شركة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 70 حكم حبس جزئي " شيك ، تبديد " بإجمالي حبس 68 سنة.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم حجزه بقسم شرطة قصر النيل، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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