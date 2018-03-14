video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث تأمين المتحف المصرى تضبط صاحب شركة هارب من 70 حكم حبس

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:20 م
مباحث تأمين المتحف المصرى تضبط صاحب شركة هارب من 70 حكم حبس المتحف المصرى - ارشيفية





كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث المزارات السياحية، والمعينين خدمة تأمين المتحف المصرى، من القبض على "محمد ص ع" 40 سنة، صاحب شركة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 70 حكم حبس جزئي  " شيك ، تبديد " بإجمالي حبس 68 سنة.

 

وبمواجهته بالأحكام  الصادرة ضده أقر بها، وتم حجزه بقسم شرطة قصر النيل، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4020 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 333 ألف جنيه غرامات بالغربية

ضبط هارب من أحكام بالسجن تعدى على راكب داخل قطار بالمنصورة بسلاح أبيض

اخبار الحوادث

تامين المتحف المصرى

المتحف المصرى

مباحث القاهرة

هارب من احكام




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة