مباحث الغردقة تكشف غموض اختفاء فتاة بعد خلاف مع والدتها فى البحر الأحمر

كانت بمنزل صديقتها..
مباحث الغردقة تكشف غموض اختفاء فتاة بعد خلاف مع والدتها فى البحر الأحمرالأربعاء، 14 مارس 2018 11:44 م
كلابش - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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كشفت مباحث قسم ثان الغردقة، عن غموض اختفاء فتاة فى العقد الثانى من العمر بمدينة الغردقة، بعد أن حررت والدتها بلاغاً تفيد بتغيبها منذ الأحد الماضى .
وتوصلت مباحث ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث القسم الى أن الفتاة كانت متواجدة بمنزل إحدى صديقاتها بعد خلاف حدث بينها وبين والدتها.
وكانت حررت هناء زكى موظفة بمطار الغردقة الدولى محضرًا باختفاء نجلتها سما السيد محمود يفيد تغيب نجلتها عن المنزل منذ الأحد الماضى .
ويتقنين الإجراءات تم العثور على الفتاة وتبين أنها على خلاف مع والدتها وقررت ترك المنزل، وذهبت للإقامة مع إحدى صديقاتها.
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