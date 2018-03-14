مباحث السنطة تضبط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بالغربية







الغربية - عادل ضرة

تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بإحدى قرى المركز، تضم 3 متهمين بينهم ساقطة يمارسون الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بتقديم "يحيى.ص.ل" 27 سنة عامل مقيم مسهلة مركز السنطة بلاغا بتردد فتيات وشباب غير معلومين له على شقة بالقرية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وتم ضبط "عثمان.ع" 19 سنة عاطل، "أحمد.ا" 23 سنة عاطل، "نورا.ع" 24 سنة ربة منزل، تحرر المحضر 5493 جنح مركز السنطة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.