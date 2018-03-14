مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة بترعة الرياح البحيرى







البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، جهودها كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية مكبل اليدين والقدمين بترعة الرياح البحيرى أمام قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمد أبو غزالة، رئيس المباحث بقسم شرطة كوم حمادة، من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طافية بمياة ترعة الرياح البحيرى.

انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد أبو غزالة رئيس المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، والنقيب عمر فرحات معاون المباحث، لمكان الحادث وتبين من الفحص العثور على جثة لشخص مجهولة الهوية بالعقد الثالث من العمر مكبل اليدين والقدمين، ويوجد آثار إصابات ظاهرية خلف الرأس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس النيابة العامة بكوم حمادة، وبإشراف المستشار أنس الصاوى، مدير النيابة العامة بكوم حمادة، قرر انتداب فريق من الطب الشرعي لكشف ملابسات الحادث.