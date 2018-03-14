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ماذا تتوقع وول ستريت من ترامب؟

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:00 ص
ماذا تتوقع وول ستريت من ترامب؟ ترامب





رانيا فزاع
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"وول ستريت تسأل: أى ترامب سنحصل عليه؟".. بهذا العنوان بدأ موقع  cnn money تقريره اليوم عن أى شخصيات ترامب الاقتصادية تسعى وول ستريت أن تجده ليدعم اقتصاد أمريكا.

 

وبحسب موقعcnn money  مضى 16 شهرا منذ بدء الانتخابات ولكن وول ستريت تحاول أن تكتشف شخصية ترامب الاقتصادية، هل سيكون داعما للبيزنس والأعمال وهل إصلاحاته الضريبية وأجندته الممتلئة لصالح سوق البورصة، أم  أنه سيكون ترامب الشعبوى الذى يلجأ لسياسة حماية الاقتصاد الأمريكى، بفرض الرسوم الجمركية والخطب العنيفة وصفقات التجارة مما زاد من شبح وجود حرب تجارية.

 

وقال موقع cnn money  إن الاقتصاد الداعم بدأت تظهر سحابته بفرض رسوم جمركية على الالومنيوم و الحديد ، التى وضعت لتؤثر عليه فى أسبوعين. كما أن ترامب وضع الآلاف الوظائف فى خطورة بسبب فرض الرسوم الجمركية ،  بل اعتبرت ذلك لحظة خطرة فى فترة ترامب الرئاسية.

 

وبدأت وول ستريت بالمراهنة على أن سياسة ترامب الاقتصادية  داعمة، وهذا يعنى أن ترامب سيفوز أو على الأقل من خلال الإصلاح الضريبى الذى أطلقه، المراهنة هنا بحسب cnn money  مستندة على ملكية ترامب وأدائه فى البورصة وبالتأكيد أن ذلك لن يخاطر بشىء.

 

تأثيرات قرارات ترامب كانت واضحة على أسهم وول ستريت التى انخفضت بقوة مثل داو اند جونز، وما تبع ذلك من إثارة مخاوف على العلاقات بين المكسيك وكندا. كما أن تقرير الوظائف كشف عن مكاسب وظيفية مندمجمة بارتفاع معتدل فى الرواتب، ولكن المخاطرة فى التجارة بالكاد انتهت والكثير يعتمد على شركاء تجاريين خاصة الاتحاد الأوروبى الذى رد بأنهم إذا لم يحصلوا على إعفاءات خاصة.


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