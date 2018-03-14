مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى قرية بنى منصور بالشرقية غدا

مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى قرية بنى منصور بالشرقية غداالأربعاء، 14 مارس 2018 11:43 ص
مؤتمر - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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تنظم قرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، غدا، مؤتمرا جماهيريا تحت رعاية حملة "كلنا معاك من أجل مصر" لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد الكاتب الصحفى بشير حسن المشرف على المؤتمر أن الأصوات الانتخابية فى الريف تزيد عن نصف الكتلة التصوتية على مستوى الجمهورية، وأن حالة الحراك السياسى فى الريف أصبحت كبيرة فى السنوات الأخيرة، حتى أن هذه الكتلة أصبحت منتجة للسياسة بعد أن كانت مستهكلة لها.
يعقد المؤتمر فى الساعة الواحدة ونصف ظهرا، ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.
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