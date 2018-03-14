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لجنة المعايشة تتفقد مستشفى أشمون العام بالمنوفية لرصد نقص الأدوية

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:14 ص
لجنة المعايشة تتفقد مستشفى أشمون العام بالمنوفية لرصد نقص الأدوية لجنة المعايشة تتفقد مستشفى أشمون العام





المنوفية _ محمد فتحى
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أجرت لجنة المعايشة  بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة بمستشفي أشمون العام وذلك للوقوف علي معوقات العمل بها في كافة الأقسام بها ،وذلك برئاسة الدكتور ظريف عبد الباسط مدير عام إدارة العلاجي،بإشراف  الدكتورة رفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتحسين الخدمة المقدمة في المستشفيات ،وتم كتابة تقرير مفصل بالسلبيات التي تم رصدها وتوصيات الحل من فريق اللجنة .
 
وأكد مدير العلاجي،فى بيان له علي ضرورة إستكمال النواقص من الأدوية في صيدلية الاستقبال والداخلي وفي حالة عدم وجود بعض الأنواع ضمن المناقصة يتم عمل مناقصة محدودة حتي تتوافر الأدوية باستمرار للمرضي .
 
وشدد علي ضرورة فصل أي أدوات شخصية بعيدا عن دواليب الأدوية وضرورة التخلص أولا بأول من أي دفاتر قديمة لمنع التكدس في غرف الحفظ ،وإستمع الي اقتراح مسئول العناية المركزة للأطفال بعمل بعض التطويرات لرفع كفاءة الخدمة وإستيعاب عدد أكبر من الأطفال ووجه بكتابة مذكرة تفصيلية للدراسة والتطبيق .
 
 
 
 
 

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