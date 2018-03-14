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لافروف: سنسرع فى تسليم صواريخ إس 400 لتركيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:26 م
لافروف: سنسرع فى تسليم صواريخ إس 400 لتركيا لافروف واوغلو





رويترز
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 قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستسرع عملية تسليم صواريخ سطح جو من طراز إس-400 لتركيا.

وكان لافروف يتحدث فى مؤتمر صحفى مشترك فى موسكو مع نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو.

واتفقت روسيا وتركيا فى ديسمبر على أن تبدأ موسكو فى توريد نظم الصواريخ فى الربع الأول من 2020.

 


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