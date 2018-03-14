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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:27 م
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"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى فى جرجا بسوهاج

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:12 م
"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى فى جرجا بسوهاج جانب من المؤتمر





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار المؤتمرات الشعبية والجماهيرية التى تنظمها الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والجمعيات والمجتمع المدنى بمختلف قرى ومدن المحافظة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة وحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

ونظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بسوهاج بقرية بيت علام وبيت داود بمركز جرجا مؤتمرات جماهيرية حاشدة بحضور أكثر من 3500 مواطن، وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية وتوعية المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتى تعقدها الحملة، بقرى ومراكز المحافظة لدعم، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بحضور العمدة عبد القادر همام العمدة محمد فواز عمدة خارفه جرجا وعلام نور الدين واللواء محمد الملتم وأحمد العسال وعصام القاضى.


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