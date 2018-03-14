video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كازاخستان تحظر حركة سياسية معارضة تنشط عبر شبكة "الإنترنت"

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:04 ص
كازاخستان تحظر حركة سياسية معارضة تنشط عبر شبكة "الإنترنت" نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان





أ ش أ
إضافة تعليق

قامت السلطات فى كازاخستان بحظر حركة سياسية تنشط عبر الإنترنت، بعد دعوتها لاحتجاجات ضد الرئيس نور سلطان نزار باييف.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء عن مكتب الادعاء العام فى كازاخستان قوله فى بيان: إن إحدى المحاكم الكازاخية قضت اليوم باعتبار حركة "الخيار الديمقراطى لكازاخستان" متطرفة وأن من ينتمى إليها مجرمين، مشيرة إلى أن "مختار أبليازوف"، الذى كان يعمل فى السابق مسؤولاً لإحدى أكبر البنوك فى كازاخستان ويقيم حاليا فى فرنسا، هو من يدير هذه الحركة.


وأضافت القناة أن أبليازوف قد دأب على مهاجمة الرئيس نزار باييف عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واستخدم منصات تواصل اجتماعى أخرى لتجنيد مؤيدين داخل كازاخستان. 


وتقول الحركة إن لديها حوالى 80 ألف عضو، غالبيتهم داخل كازاخستان.
يُشار إلى أن الرئيس نزار باييف، الذى يقود كازاخستان منذ عام 1989، كان قد نصّب أبليازوف وزيراً للطاقة فى تسعينيات القرن الماضى إلا أن علاقتهما قد تدهورت بعد ذلك وتم نفى الأخير ويقيم حالياً فى فرنسا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كازاخستان يطرح 5 مبادرات لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كازاخستان: الدول الضامنة لعملية أستانة تعد بيانا حول مستقبل التسوية بسوريا

سفير كازاخستان بالقاهرة: الاستثمارات ونقل التكنولوجيا أولويات تعزيز التعاون مع مصر

كازاخستان

نور سلطان نزار باييف

أخبار العالم اليوم

فيس بوك




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة