قيادى عسكرى يمنى: ضبط عناصر مندسة فى صفوف الجيش تعمل لصالح الحوثى







(أ ش أ)

كشف مدير شعبة الاستخبارات فى المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمنى العميد مجاهد شعلان عن ضبط عناصر مندسة فى صفوف القوات الحكومية تعمل لصالح ميليشيا الحوثى الانقلابية وتخطط لاغتيال قيادات فى مأرب الخاضعة لسيطرة الشرعية اليمنية.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن شعلان قوله إنه تبين بعد التحقيق مع هذه العناصر أنها كانت تهدف لاغتيال عدد من القادة وأبناء المسؤولين انتقاما من الدور الوطنى الذى يؤدونه فى مختلف جبهات القتال.

وأشار إلى أنه تم القبض على عدد من عناصر تنظيم القاعدة يعملون لصالح الحوثيين إثر رصد استخباراتى فى مأرب، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الجيش اليمنى يحقق انجازات كبيرة فى المجال الاستخباراتى فى جبهات الجوف و صعدة وحجة.