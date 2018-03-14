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الأربعاء، 14 مارس 2018 05:21 م
خالد صلاح
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قيادة عمليات بغداد: مقتل إرهابيين اثنين وإصابة ثالث شمال العاصمة

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:57 م
قيادة عمليات بغداد: مقتل إرهابيين اثنين وإصابة ثالث شمال العاصمة القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابيين اثنين وإصابة آخر فى عملية شمال العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن قواتنا الأمنية ووفق معلومات استخباراتية تمكنت من رصد مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة مسلحين فى منطقة البغدادى شمال بغداد وتم التعامل معهم بضربة جوية، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم فيما لاذ الثالث بالفرار بعد إصابته"، وأشارت القيادة إلى أنه تم العثور فى مكان الضربة الجوية على حزامين ناسفين و5 قنابل يدوية وبنادق كلاشنكوف.

الحشد الشعبى: مقتل 11 عنصرا من "داعش" جنوب غربى كركوك

ومن جانبها، أعلن الحشد الشعبى العراقى، اليوم الأربعاء، مقتل 11 عنصرا من تنظيم "داعش" جنوب غربى كركوك.

وقال الحشد فى بيان وفقا لقناة (السومرية نيوز)، إنه "بعملية استباقية ونوعية قامت قوة من الحشد الشعبى والشرطة الإتحادية بقتل ١١ عنصرا من داعش ضمن كمين محكم بمنطقة "وادى أم الخناجر" التابعة إلى ناحية الرياض بقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك.

وأضاف أنه "تم استهداف عناصر داعش وفق معلومات استخبارية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية، وعثرت قوات الحشد الشعبى فى وقت سابق اليوم على مقبرة تضم رفات ستة أشخاص بالحويجة فى كركوك.

 


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