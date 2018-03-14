قيادات نسائية يناقشن أدوارهن بالعصر الرقمى بالمنتدى الدولى للاتصال الحكومى







كتب محمد سلمان

يستضيف المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى، عددًا من القيادات النسائية العربية والأجنبية فى جلسة حوارية خاصة للحديث عن دور المرأة فى المجتمع الرقمى، وجهودها فى التفاعل مع القضايا المختلفة، وذلك انطلاقًا من حضورها المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعلها المؤثر مع القضايا المجتمعية والتطورات التقنية المتسارعة.

ويأتى اختيار موضوع هذه الجلسة، تماشيًا مع شعار الدورة السابعة للمنتدى "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، التى ستقام يومى 28 و29 مارس الجارى فى مركز إكسبو الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قادة الدول والوزراء، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، وصانعى القرار، والخبراء والمهتمين بالاتصال الحكومي.

ويشارك فى الجلسة التى ستقام فى اليوم الثانى للمنتدى، كل من البارونة ميشيل مون، رائدة الأعمال البارزة من المملكة المتحدة، ومعالى مجد شويكه، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأردن، وفانيسا دى أمبروزيو، حاكم سان مارينو فى 2017، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات فى جامعة الملك فهد، تخصص الذكاء الاصطناعى من المملكة العربية السعودية، وستدير الجلسة ريّا أبى راشد، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة فى شبكة إم بى سي.

وأكدت جواهر النقبى، مدير المركز الدولى للاتصال الحكومى، على أن العصر الرقمى، وما نتج عنه من ظهور العديد من المواقع والشبكات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، وفر منصة عظيمة التأثير للقيادات النسائية لتحقيق مزيد من التفاعل مع القضايا المجتمعية، وأتاح لهن قدرة أكبر على ترك بصماتهن على حاضر ومستقبل بلدانهن، ووفر لهن المساحة المناسبة للتعبير عن آرائهن ونظرتهن إلى القضايا المحلية والدولية بحرية ومسؤولية.

وأشارت النقبى، إلى أن المركز الدولى للاتصال الحكومى حرص هذا العام على استضافة نخبة من القيادات النسائية للمشاركة فى إحدى جلسات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، والحديث عن تجربتهن فى تطوير الاتصال الرقمى بشكل خاص، إضافة إلى بقية قطاعات الاتصال الحكومى الأخرى، وكيفية تمكين مزيد من النساء حول العالم من لعب أدوار أكثر تأثيرًا فى قضايا مجتمعاتهن والمساهمة فى تحقيق التنمية التى تخدم بلدانهن.

وستناقش الجلسة عددًا من المحاور أبرزها دور القيادات النسائية فى ترسيخ مبدأ التكامل، والمشاركة بصياغة ملامح العصر الجديد، وآليات تمكين المرأة من المهارات والخبرات اللازمة لممارسة دورها بتنمية المجتمع فى ظل المتغيرات المتسارعة، إضافة إلى دور القيادات النسائية فى تطوير الإعلام الاجتماعى والارتقاء بالمنظومة القيمية والمهنية فى هذا المجال، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية.

وجاء تنظيم المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، للمرة الأولى عام 2012، تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعرض أفضل الممارسات فى الاتصال الحكومى، وتعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من أجل الارتقاء بالأداء الحكومى وتحقيق تطلعات أفراد المجتمع، بما يواكب متغيرات الحاضر وتحديات المستقبل.

جواهر النقبي



الدكتورة لطيفة العبد الكريم



فانيسا دي أمبروزيو



معالي مجد شويكه