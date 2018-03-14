قومى المرأة بسوهاج ينظم مؤتمرا لتوعية ذوى الاحتياجات بأهمية المشاركة السياسية







سوهاج - محمود مقبول

نظم المجلس القومى للمرأة، مؤتمرا جماهيريا بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج، لتوعية المرأة المعاقة بأهمية المشاركة السياسية، وذلك بمشاركة محافظات سوهاج و الوادى الجديد و قنا وأسيوط و المنيا، ضمن فعاليات سلسلة المؤتمرات التى يقدمها المجلس بعنوان "صوتك لمصر بكرة".

شارك فى المؤتمر الذى عقد اليوم، كل من الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والنائبة عبلة الهوارى، والنائبة منال ماهر والنائبه هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، والعقيد أحمد أبو سمرة مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، والمستشار هانى يونس ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، ومحمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بمحافظة سوهاج.

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطنى، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة.

وأكدت النائبة عبلة الهوارى، خلال كلمتها على أهمية المشاركة السياسية للمرأة المعاقة، لأنها شريكة فى الوطن وأن القيادة السياسية أعلنت أن عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالمعاقين، وعليهم أن لا يبخلوا على الوطن بمشاركتهم السياسية فى الانتخابات بكل أنواعها سواء كانت انتخابات رئاسية وبرلمانية أو محليات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن محافظ سوهاج حصدت المركز الأول بالنسبة من بين المحافظات، فى عمل توكيلات الترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبت بأن تحصد سوهاج المركز الأول فى المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت سحر وهبى مقررة المجلس القومى فرع سوهاج إن حملة صوتك لمصر بكرة استطاعت أن تصل لــ50 ألف سيدة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات صوتك لمصر بكرة من خلال اللقاءات الفردية والمؤتمرات فنحن نراهن على المرأة فى أعلى نسبة مشاركة فى الانتخابات الرئاسية وهى دائما لها دور فاعل فى تشجيع أسرتها وذويها على المشاركة السياسية.

وأضافت النائبة منال ماهر أن المجتمع الدولى أرسل 83 لجنة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وتساءلت ما سر الاهتمام الدولى الكبير للانتخابات المصرية فى حين أن العالم ملئ بالأحداث الساخنة، وقالت إن أعداء مصر كثر بالداخل والخارج وطالبت من الحضور الوقوف بجانب مصر فى ظروف بالغة الصعوبة فالمجتمع الدولى يتربص بمصر الدوائر ولا يريد لها الخير.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس المؤتمر بأنه تاريخى لأنه أول مؤتمر للمرأة المعاقة للمشاركة السياسية وقالت إن المرأة المعاقة تمثل 15 %من تعداد مصر وهو ما يقرب من 6 مليون سيدة فهو رقم ليس بصغير ولا يستهان به.

وأضاف أحمد أبو سمرة مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج خصصنا عربات النجدة لنقل المعاقين لمكان مقارهم الانتخابية تيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم و فى ختام المؤتمر قام بتوزيع كتيبات على الحضور تشرح طريقة الانتخاب لذوى الإعاقة.