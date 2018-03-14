قوات سورية تقصف مواقع تركية شمال البلاد

قوات سورية تقصف مواقع تركية شمال البلادالأربعاء، 14 مارس 2018 12:57 م
الجيش السورى - أرشيفية
رويترز
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قال قائد موال للحكومة السورية إن قوات مؤيدة للحكومة قصفت مواقع تركية فى شمال سوريا، اليوم الأربعاء، ردا على ضربة جوية تركية قتلت خمسة من مقاتليها.
وأضاف فى تصريحات لرويترز أن مقاتلين شيعة استخدموا المدفعية لاستهداف مواقع تركية فى مدينة مارع شمالى حلب.
وأصابت الضربة الجوية التركية نقطة تفتيش على الطريق لعفرين حيث تشن تركيا هجوما يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتقاتل قوات مؤيدة للحكومة السورية إلى جانب وحدات حماية الشعب فى مواجهة تركيا بمدينة عفرين.
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