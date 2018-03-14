قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربيةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:03 ص
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 7 مواطنين فلسطينيين خلال حملة اعتقالات وتفتيش نفذتها فجر اليوم الاربعاء، فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت فجرا 3 مواطنين عقب اقتحامها بلدتى السيلة الحارثية وصانور قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، موضحة أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة صانور جنوب جنين واعتقلوا مواطنا (33عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه، كما اقتحموا بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلوا اثنين آخرين إضافة إلى شاب بعد دهم منزله فى بلدة سيريس قرب جنين.
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من كل من مدينة الخليل جنوبا، وبلدة حرملة شرق بيت لحم، وبلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.
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