قها للأغذية المحفوظة: طرح منتجات جديدة وأصناف بدون سكر خلال رمضان







(أ ش أ)

صرح محمد إسماعيل رئيس قطاع التسويق بشركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة ستطرح منتجات جديدة وأصناف بدون سكر خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولى بأرض المعارض بمدينة نصر أن الشركة تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية استعدادا للشهر الكريم ،موضحا أن شهر رمضان يمثل الموسم الرئيسى لبعض المنتجات كالمشمش والبلح وقمر الدين وأن نحو 40%من مبيعات الشركة تكون خلال الشهر.

من جانب آخر،أوضح إسماعيل أن الشركة تطرح منتجاتها (عصائر- مربات- مخللات- خضر مجمدة- بقوليات-صلصة) خلال فعاليات المعرض بتخفيضات تقل بنحو 25% عن أسعارها فى السوق .

من جانب آخر،أعلنت شركات الزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تقديم عروض وتخفيضات للجمهور بمناسبة المعرض حيث أعلنت شركة النيل للزيوت والصابون والمنظفات عن تخفيض سعر مسحوق الغسيل الأوتوماتيك زنة 3 كليوجرامات من 79 جنيها إلى 69 جنيها والمسحوق اليدوى زنة 2.5 كيلو جرام من 60 جنيها إلى 48 جنيها .

كما قامت قامت شركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات (الملح والصود سابقا) بتخفيض سعر عبوة الزيت زنة لتر من 17.5 جنيه إلى 16 جنيها وزيت بذرة القطن من 18.5 جنيه إلى 17 جنيها .

ويشارك فى معرض القاهرة الدولى الحادى والخمسين المقام فى الفترة من 14 إلى 23 مارس الجارى، تحت شعار (إفريقيا الحاضر والمستقبل) كثير من الدول، منها جمهورية أوغندا .

وذكرت سفارة أوغندا بالقاهرة - فى بيان اليوم الأربعاء، أن الجناح الأوغندى بالمعرض يضم بعض المنتجات الأوغندية، بما فى ذلك القهوة والفواكه وغيرها بالإضافة إلى عدد من المشغولات اليدوية التى تتميز بها اوغنداالأثرية.

وأشارت إلى أنه يتم - أيضا - الترويج لأوغندا كأفضل وجهة للسياحة.