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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
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قطاع التعدين يقود أسواق أوروبا للصعود وتحقيق مكاسب محدودة اليوم

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:35 م
قطاع التعدين يقود أسواق أوروبا للصعود وتحقيق مكاسب محدودة اليوم البورصة الأوروبية - أرشيفية





رويترز
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تمكنت الأسهم الأوروبية من تحقيق مكاسب محدودة، اليوم الأربعاء، رغم أن إجراء حمائيا جديدا من جانب الولايات المتحدة تسبب فى هبوط الأسهم الآسيوية، وذلك بفضل النتائج القوية التى حققتها أسهم أديداس وقطاع التعدين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2% بدعم من أسهم شركات السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، وقفز سهم أديداس 8.6% بعد الإعلان عن إعادة شراء حصة تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو، ورفع الربحية المستهدفة للعام 2020.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين على المؤشر بعدما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 مليار دولار على الواردات القادمة من الصين، مستهدفا منتجات التكنولوجيا والاتصالات على وجه التحديد، وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.1% بعدما أظهرت بيانات أن الناتج الصناعى الصينى ارتفع بوتيرة أسرع كثيرا من التوقعات.


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