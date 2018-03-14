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الأربعاء، 14 مارس 2018 07:30 م
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قتلى وجرحى من الحوثيين جراء قصف مدفعى للجيش اليمنى بصنعاء

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:39 م
قتلى وجرحى من الحوثيين جراء قصف مدفعى للجيش اليمنى بصنعاء قوات الجيش اليمنى





أ ش أ
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قصفت قوات الجيش اليمنى اليوم الأربعاء، بالمدفعية، تجمعات لميليشيات الحوثى الإنقلابية شمالى مديرية (نهم) فى صنعاء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، لم يتم إحصاؤهم بعد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية قوله إن "قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى سقطوا جراء قصف مدفعية الجيش تجمعات لهم غرب سلسلة جبال الزلزال شمالى مديرية نهم، وتجمعات أخرى غرب منطقة المدفون".

 

 


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