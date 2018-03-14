فيلم تسجيلى أمريكى عن أعمال الترميم بـ "الدير الأحمر" فى سوهاج

فيلم تسجيلى أمريكى عن أعمال الترميم بـ "الدير الأحمر" فى سوهاجالأربعاء، 14 مارس 2018 11:20 ص
القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
(أ ش أ)
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استقبل القمص أنطونيوس الشنودى أمين دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاى بغرب سوهاج الشهير بـ "الدير الأحمر" مديرة المركز الأمريكى للترميم لويس برتينى لعمل فيلم وثائقى عن عمليات الترميم التى قام بها المركز فى الدير.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الزيارة تأتى فى إطار خطة المركز الأمريكى للترميم لعمل فيلم وثائقى عن عمليات الترميم التى قام بها المركز بالدير .
وأضاف أن الفيلم يتضمن مراحل الترميم التى قام بها المركز بالدير الأحمر منذ بداية عملية الترميم عام ٢٠٠٢ وحتى الآن، وأنه من المنتظر أن ينال الفيلم فرصة العرض خلال الاحتفال بالعيد الـ ٧٠ للمركز بالولايات المتحدة الأمريكية.
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