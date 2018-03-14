فيديو وصور.. الزغاريد والدموع أبرز مشاهد اختيار 89 فائزا فى قرعة الحج بالأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

شهد اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية، فعاليات القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، والتى أجرتها مديرية الأمن بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، بحضور الأهالى المتقدمين للقرعة.

وفى هذا الصدد صرح اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بالمحافظة 599 متقدما منها 10% لكبار السن، وحصة المديرية 89 حاجا، والاحتياطى 25، مناشداً من حالفه التوفيق التوجه للقسم أو المركز التابع له لاستكمال أوراق التقديم وسداد الرسوم وتقديم جواز سفره الذى يجب أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن عام.

وسادت حالة من السعادة والفرحة والزغاريد والبكاء خلال أعمال إعلان نتائج القرعة، حيث قدم لهم اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، التهانى القلبية بفوزهم بقرعة الحج لهذا العام والتقط معهم صورا تذكارية عقب نهاية الحفل.