فيديو.. مياه القناة تحقق إنجازا بتفعيل شهادات أمان المصريين للعاملين

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناة، أنه تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من تحقيق الأمان للعاملين، بإصدار شهادات الأمان، أنه تم تحقيق إنجاز للعاملين بالتنسيق مع أحد البنوك المصرية، بشراء شهادات أمان للعاملين الراغبين فى ذلك، عن طريق قرض حسن خصما من الراتب الشهرى على أقساط شهريه بواقع 100 جنيه، لشراء شهادات أمان للمصريين، بقيمة اسمية لا تقل عن 2500 جنيه، للتمتع بالعديد من المزايا.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذى تم مع محمد فاروق مدير البنك فرع الإسماعيلية، وشريف حسانين مدير خدمة العملاء، والذين قاما بعرض المزايا.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، أنه تم بالفعل شراء الشهادات للعاملين الذين رغبوا فى ذلك، بالتنسيق مع قطاعات الموارد البشرية والمالى والنقابة، كما تم تسليم الشيكات لمدير فرع البنك بالإسماعيلية.