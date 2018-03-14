فيديو.. مسلح يثير الرعب بجامعة نورث ويسترن بولاية إلينوى الأمريكية







كتب أحمد عبد الرحمن

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هناك أنباء عن مسلح يثير الرعب بجامعة نورث ويسترن بولاية إلينوى، وذلك حسبما أفادت مصادر تلفزيونية فى خبر عاجل.