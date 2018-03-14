video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. حسن راتب بمؤتمر دعم الرئيس بدمياط: السيسى طُلِب للولاية ولم يطلبها

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:42 م
فيديو.. حسن راتب بمؤتمر دعم الرئيس بدمياط: السيسى طُلِب للولاية ولم يطلبها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء





دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، خلال كلمته بالمؤتمر الحاشد الذى تنظمه حملة «أنت الأمل» لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يُقام بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بحضور لفيف من رجال السياسة والعلم والدين والإعلام والفن، "إن الرئيس السيسى لم يطلب الولاية ولا الملك ولا الحكم".

واستطرد راتب قائلاً، أحب أن أبدأ كلمتى بالآية الكريمة "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، مضيفًا الملك يؤتى ويوهب من قِبَل الرحمن والولاية، إما تٌطلب وإما ان يٌطلب لها، ومن طٌلب للولاية اعانه الله عليها، ولذلك لا تولوا من طلب الولاية.

 

وتابع قائلاً، جئنا لرجل لم يطلب الولاية، ولكنه طُلِب للولاية، وكانت لأول مرة فى 30 يونيو، أن تنزل أمة بأكملها على قلب رجل واحد ولم تحدث فى العالم إطلاقًا من أجل تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب، كانت صورة مستقبل البلاد ضبابية، ولذلك نزل الرجال والنساء فى صورة لم يراها العالم من قبل.

 

وتابع راتب، حضرت مؤتمرات كثيرة، ولكنى أرى وجوهًا فى هذا المؤتمر تعبر عن وجوه جاءت بحب وإحساس من أجل مستقبل هذا الوطن، قائلاً، كنت فى صباح اليوم، مع أكثر من 10 آلاف عامل بشركات قطاع البترول، وخرجت منه إلى لقاء شعبى عمالى ببورسعيد، أما لقاءكم الآن، وهو الثالث أرى فيه ليس عمال فحسب، ولا رجال فحسب، ولا سيدات فحسب، ولكن كل طوائف المجتمع اجتمعت اليوم أمامى لتعبر من وجدان متحرر عن حب هذا الوطن والانتماء له.

 

حسن راتب (1)
 

 

حسن راتب (2)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. لحظة وصول حسن راتب مقر مؤتمر دعم السيسى بدمياط مستقلا "كارتة"

فيديو وصور.. انطلاق مؤتمر "أنت الأمل" لدعم السيسى فى دمياط بحضور حسن راتب

صور.. المئات يتوافدون لحضور مؤتمر حملة "أنت الأمل" لدعم السيسى فى دمياط

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار دمياط

الانتخابات الرئاسيه

السيسي

حسن راتب




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة