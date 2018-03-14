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فيديو.. تدريبات الشرطة النسائية على مكافحة المتحرشين والقبض عليهم

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:37 م
فيديو.. تدريبات الشرطة النسائية على مكافحة المتحرشين والقبض عليهم مواجهة التحرش





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع"، فيديو لتدريبات الشرطة النسائية على كيفية مكافحة المتحرشين، والقبض عليهم فى الشوارع، حال تعرضهم للسيدات والفتيات بمكروه.

ونظمت الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى دورة تدريبية استثنائية لضابطات وشرطيات وزارة الداخلية للدفاع عن النفس والغير بهدف مُكافحة التحرش فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية للقوات، وحرصا من الإدارة العامة لاتحاد الشرطة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية باستحداث دورة تدريبية استثنائية لضابطات الوزارة للدفاع عن النفس والغير بهدف مُكافحة التحرش، وتضمينها بالبرنامج التدريبى السنوى للوزارة بالتنسيق مع قطاع التدريب.

وتم عقد الدورة الأولى ولمدة أسبوعين بمشاركة (20) ضابطة و(8) شرطيات من مختلف جهات الوزارة، وعكس المنهج التدريبى للدورة ومردوده الإيجابى على المتدربات كنقطة انطلاق لمجابهة الظواهر السلبية فى المجتمع ومنها ظاهرة التحرش .

واختتمت فعاليات الدورة بلقاء اللواء آسر نجم الدين مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى وقيادات الإدارة المشاركة بالدورة.

وأكد مساعد وزير الداخلية على مدى أهمية تلك الدورة باعتبارها أحد المقومات الأساسية فى العمل الأمنى وأن هذه الدورة ما هى إلا بداية لترسيخ المفاهيم الصحيحة للدفاع عن النفس والغير، ووزع شهادات إتمام الدورة على المشاركات .


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