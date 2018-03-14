video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو إلقاء زجاجات مولوتوف على الشرطة ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء"

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:01 م
فيديو إلقاء زجاجات مولوتوف على الشرطة ضمن أحراز "أحداث مجلس الوزراء" أحمد دومة





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، عرض الأحراز فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"،  وتظهر صور تم تحريزها فى القضية إلقاء المتظاهرين لزجاجات المولوتوف على قوات الشرطة بمحيط المجمع العلمى.

وفى بداية الجلسة عرضت المحكمة أسطوانة مدمجة بداخلها مجلد بعنوان "حرق المجمع العلمى"، وبداخل المجلد 270 صورة توثق الاعتداء على المجمع العلمى، وصور تظهر الدمار الذى لحق بمبنى المجمع العلمى، وصور تظهر اشتعال النيران بمبنى المجمع العلمى، وظهر فى بعض الصور قيام المتظاهرين برشق أشياء اتجاه جنود القوات المسلحة، وظهر فى إحدى الصور أحد المتظاهرين يحمل زجاجة مولوتوف أثناء إلقائها على مبنى المجمع العلمى.

وكما عرضت المحكمة فيديو بعنوان "الاعتداء على جنود المظلات"، ويظهر فى الفيديو عدد كبير من المتظاهرين يقفون أمام المجمع العلمى وهم يلقون الحجارة على القوات حلف مانع خرسانى بمحيط المجمع العلمى، وأظهر الفيديو قيام بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات الشرطة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ 19 مارس

اخبار الحوادث

احمد دومة

المستشار محمد شيرين فهمى

احداث مجلس الوزراء

المجمع العلمى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة