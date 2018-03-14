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فوز 1170 شخصا بالبحيرة فى قرعة الحج لعام 2018

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:49 ص
فوز 1170 شخصا بالبحيرة فى قرعة الحج لعام 2018 قرعة الحج - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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شهد اللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال الدين الرشيدى نائب مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام والتى أجرتها مديرية الأمن بمجمع دمنهور الثقافى وسط جميع كبير من المتقدمين للحج وذويهم. 
 
وصرح اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 6535، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة البحيرة 1170 حاجا وحاجة، تم تخصيص 117 منها لكبار السن بنسبة 10% من إجمالى الحصة، وتم اختيارهم إلكترونيا بشفافية تامة وفاز 1053 حاجا وحاجة بمراكز المحافظة حسب عدد السكان وعلى من حالفه التوفيق التوجه للقسم أو المركز التابع له لاستكمال أوراق التقديم وسداد الرسوم وتقديم جواز سفره الذى يجب أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن عام.
 
وتقدمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بالتهنئة للحجاج الفائزين فى القرعة متمنية لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ فى قرعة الحج للعام المقبل بإذن الله.

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