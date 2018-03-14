فرنسا تنوى مقاضاة جوجل وآبل بسبب ممارسات تجارية استغلالية







أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقاضى عملاقى المعلوماتية والانترنت آبل وجوجل حول "ممارسات تجارية استغلالية" فى قضية يمكن أن تصل الى "ملايين اليوروهات".

وصرح لومير لاذاعة "أر تى ال" الفرنسية أنه "يؤيد اقتصادا يقوم على الانصاف، لذلك سنقاضى غوغل وآبل أمام محكمة التجارة فى باريس حول ممارسات تجارية استغلالية" إزاء شركات ناشئة فرنسية.

وتأتى هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا على إثر قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم.

وتابع لومير ان هذه الشركات الناشئة "تخضع لرسوم" عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها الى غوغل وآبل اللتان "تحصلان أيضا على قواعد البيانات"، كما أن "بامكانهما تعديل العقود من جانب واحد".

وقال الوزير الفرنسى ان هذا الوضع "غير مقبول" و"اعتقد أن غوغل وآبل ورغم نفوذهما لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطورى البرامج لدينا بهذا الشكل".

وأكد لومير الذى كان لوح الصيف الماضى بفرض ضرائب على عمالقة الانترنت على عائدات مبيعاتها فى فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، ان هذه الدعوى ستترجم ب"غرامة بملايين اليوروهات".

وتابع أن "مسؤوليتى هى أن أضمن النظام العام فى مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها".