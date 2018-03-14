غدًا.. "الإحصاء" ينهى فعاليات ورشة عمل "الدعم الفنى لإحصاءات الأسعار"







كتبت هبة حسام

تنتهى غداً، الخميس، فعاليات ورشة عمل "الدعم الفنى لإحصاءات الأسعار"، والتى نظمها جهاز الإحصاء ابتداء من يوم 4 مارس، لتنتهى فى 15 من ذات الشهر، وذلك بالتعاون مع مركز المعاونة الفنية الإقليمية للشرق الأوسط فى مصر.

تهدف الورشة، والتى تعقد بمقر الجهاز، إلى تطوير إحصاءات الأسعار طبقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، علاوة على توسيع نطاق التغطية ليشمل الصادرات والبناء ومعاملات الأوزان، وكذلك مراجعة الفترة المرجعية للأسعار فيما يخض مؤشر قياس أسعار المنتجين.

وقد شارك فى فعاليات ورشة العمل والتى استمرت نحو 10 أيام متواصلة، براين جراف الخبير بمركز المعاونة الفنية الإقليمية للشرق الأوسط بمصر، وعدد من مستشارى وممثلى الجهاز المعنيين من ذوى الصلة والاختصاص.