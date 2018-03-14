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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:51 م
خالد صلاح
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غدا.. سول وطوكيو تجريان أول محادثات دفاعية بينهما منذ 3 أعوام

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:03 م
غدا.. سول وطوكيو تجريان أول محادثات دفاعية بينهما منذ 3 أعوام وزير الدفاع اليابانى - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها واليابان ستجريان محادثات على مستوى كبار مسئولى الدفاع والدبلوماسيين غدا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الاجتماع التشاورى (2+2) يشارك فيه "كيم يونج كيل"، المدير العام لشئون شمال شرق آسيا، وبارك شول-كيون، نائب المدير العام للسياسة الدولية فى وزارة الدفاع إلى جانب كينجى كاناسوجى، المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانوسيا، وشوجى يوجى مسئول فى وزارة الدفاع اليابانية ويعقد فى طوكيو.

وأفادت الوزارة، بأن الاجتماع يعتبر أول اجتماع من نوعه 2+2 بين البلدين منذ الجولة التى عقدت أبريل 2015، وسوف يتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الأمنى فى شمال شرق آسيا، والتعاون فى مجال سياسات الدفاع والأمن وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اليابان: نأمل أن يؤدى التعاون الثلاثى لحل شامل للقضايا النووية والصاروخية الكورية الشمالية

وفى سياق آخر، قال وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيديه سوجا، إن بلاده تأمل أن يقود إطار التعاون الثلاثى بين سول وواشنطن وبيونج يانج، لحل شامل للقضايا النووية والصاروخية الكورية الشمالية وقضية اختطافها مواطنين يابانيين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، عن سوغا قوله إن تنسيق السياسات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أمر مهم لتحقيق قمة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وحول إمكانية عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية قال سوغا إن الحكومة ستجد الطريقة الأمثل والأكثر فعالية لوضع السياسات، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء شينزو آبيه طلب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى آخر محادثة هاتفية بينهما التعاون فى قضية الاختطاف.


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