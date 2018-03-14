غدا.. المؤتمر السنوى الرابع لتشخيص وعلاج أمراض النساء بطـب المنـوفيـة

غدا.. المؤتمر السنوى الرابع لتشخيص وعلاج أمراض النساء بطـب المنـوفيـةالأربعاء، 14 مارس 2018 12:48 م
الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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يعقد قسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنوفية غدا الخميس ، مؤتمره السنوي الرابع تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
ومن المقرر أن يشارك بالحضور الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية و الدكتور محمد سلامة عضو النقابة العامة للأطباء وأستاذ التوليد وأمراض النساء بالكلية، وبرئاسة الدكتور أيمن شبانة أستاذ ورئيس قسم التوليد و أمراض النساء.
وأكد الدكتور أيمن شبانة رئيس القسم أن المؤتمر يناقش على مدار يومين 30 محاضرة وبحث علمي تناقش الجديد في مجالات المناطير والحقن المجهري وكيفية تقليل المضاعفات والوفيات أثناء الولادة وتصحيح بعض الممارسات الطبية الخاطئة والجانب القانوني في أخطاء المهنة.
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