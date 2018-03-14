video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى توجه فريق التدخل السريع لتوفير الرعاية لسيدة مسنة فى مدينة نصر

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:27 ص
غادة والى توجه فريق التدخل السريع لتوفير الرعاية لسيدة مسنة فى مدينة نصر وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، فريق التدخل السريع المركزى فى الوزارة بالتحرك الفورى لإجراء بحث حالة لسيدة مُسنّة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى قصتها تحت عنوان "سيدة تعمل فى محل لبيع مواد البناء رغم أن عمرها تعدى 85 سنة وتنفق على 21 حفيدا لـ5 أبناء متوفين".

وتوجه أعضاء الفريق برفقة أخصائى الإدارة والوحدة الاجتماعية لمكان تواجد السيدة فى مدينة نصر بالقاهرة، وتبين أنها تدعى سعاد رجب، عمرها 87 سنة، وروت قصتها لأعضاء الفريق وتتلخص فى وفاة زوجها و5 من أبنائها منذ أكثر من 7 سنوات، ولديها حاليا ابن واحد على قيد الحياة، يعمل موظفا فى إحدى الجهات الحكومية.

وبسؤالها عن أحفادها، أفادت بأنهم يقيمون مع أمهاتهم، وبعضهم فى المراحل الجامعية وبعضهم متزوجون، وأفادت بأن كل أبنائها لديهم أملاك عقارية تدر لهم دخولا شهرية، وأنها تتقاضى معاشا تأمينيا عن زوجها، وتحصل على مساعدة شهرية من إحدى الجمعيات الأهلية، وتقيم بمفردها.

وفى إطار بحثه للحالة بشكل واف، توجه الفريق برفقة المسنة إلى مقر سكنها، وعرض عليها أعضاء الفريق إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، لكنها رفضت الأمر بشدة، وقد تواصل الفريق مع أهالى المنطقة الذين أكدوا صحة ما روته السيدة، وجارٍ التنسيق مع الإدارة الاجتماعية وجهات حكومية أخرى لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية لها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استجابة لليوم السابع.. غادة والى توجه فريق التدخل السريع لرعاية عجوز بسوهاج

التضامن

غادة والى

التدخل السريع

مدينة نصر




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة