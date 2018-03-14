غادة والى توجه فريق التدخل السريع لتوفير الرعاية لسيدة مسنة فى مدينة نصر







كتب مدحت وهبة

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، فريق التدخل السريع المركزى فى الوزارة بالتحرك الفورى لإجراء بحث حالة لسيدة مُسنّة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى قصتها تحت عنوان "سيدة تعمل فى محل لبيع مواد البناء رغم أن عمرها تعدى 85 سنة وتنفق على 21 حفيدا لـ5 أبناء متوفين".

وتوجه أعضاء الفريق برفقة أخصائى الإدارة والوحدة الاجتماعية لمكان تواجد السيدة فى مدينة نصر بالقاهرة، وتبين أنها تدعى سعاد رجب، عمرها 87 سنة، وروت قصتها لأعضاء الفريق وتتلخص فى وفاة زوجها و5 من أبنائها منذ أكثر من 7 سنوات، ولديها حاليا ابن واحد على قيد الحياة، يعمل موظفا فى إحدى الجهات الحكومية.

وبسؤالها عن أحفادها، أفادت بأنهم يقيمون مع أمهاتهم، وبعضهم فى المراحل الجامعية وبعضهم متزوجون، وأفادت بأن كل أبنائها لديهم أملاك عقارية تدر لهم دخولا شهرية، وأنها تتقاضى معاشا تأمينيا عن زوجها، وتحصل على مساعدة شهرية من إحدى الجمعيات الأهلية، وتقيم بمفردها.

وفى إطار بحثه للحالة بشكل واف، توجه الفريق برفقة المسنة إلى مقر سكنها، وعرض عليها أعضاء الفريق إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، لكنها رفضت الأمر بشدة، وقد تواصل الفريق مع أهالى المنطقة الذين أكدوا صحة ما روته السيدة، وجارٍ التنسيق مع الإدارة الاجتماعية وجهات حكومية أخرى لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية لها .