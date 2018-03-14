عميد "تجارة الأزهر" يدعو للمشاركة فى الانتخابات ويعلن دعمه للرئيس السيسي







كتب لؤى على

طالب الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، جموع المصريين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، معلنا دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المرتقبة.

وقال "يونس"، فى كلمته بندوة "أهمية المشاركة الشبابية فى الانتخابات"، التى نظمتها كلية التجارة بجامعة الأزهر اليوم الأربعاء، إننا "ونحن نقترب من الانتخابات الرئاسية، نستعرض إنجازات الرئيس السيسي التى لم تتوقف على الجوانب الاقتصادية والسياسية، فقد حقق عديدا من الإنجازات فى كل المجالات، بما يفوق كثيرا ما تحقق فى السابق، لهذا نؤيد ترشحه لفترة رئاسية ثانية، ليستكمل مسيرة البتاء والتنمية".

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أنه كرجل اقتصاد يرى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستؤتى ثمارها فى الأعوام القليلة المقبلة، مع استمرار تحقق الإنجازات على أرض الواقع فى كل القطاعات، متابعا: "الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر بسبب الإصلاحات والقرارات والمشروعات العملاقة التى ستؤتى ثمارها قريبا، مصر بلد وُلد فيه نبى وحكمه نبى وتزوج منه نبى وأوى إليه نبى وبلد له نبى، هى بلد التاريخ والأنبياء ومهد الديانات والرسالات والحضارات، وهى بلد الرئيس السيسي الذى حرث الأرض حرثا سليما".