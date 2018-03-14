عاطل يتخلص من زوجته بسبب خلافات أسرية فى المرج

اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة غموض واقعة العثور على جثة سيدة بمنطقة المرج، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات بينهما.
وعثرت مباحث قسم شرطة المرج على جثة سيدة مجهولة بدائرة القسم ، وتم تحديد هويتها.
وأسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة هو زوج المجنى عليها عاطل 30 سنة، وتم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة لوجود خلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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