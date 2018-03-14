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عاطل متهم بالنصب: "استوليت على أموال راغبى العمل بحجة تسفيرهم لدول عربية"

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:00 ص
عاطل متهم بالنصب: "استوليت على أموال راغبى العمل بحجة تسفيرهم لدول عربية" أموال - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهم بالنصب على راغبى العمل بالدولة العربية، بادعائه ارتباطه بعلاقات مع مسئولى بعض سفارات الدول العربية، وإدارته مكتبا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، غير مرخص، حيث أكد أنه استولى على مبالغ مالية من عدد من راغبى العمل بالخارج بعدما احتال عليهم بحجة توفير فرص عمل لهم بالدول العربية.

 

ومن جانبها تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة، على عدد من جوازات السفر التى تم ضبطها أثناء القبض عليه من أحد المقاهى ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم، وتحديد عدد من ضحاياه لاستدعائهم وسماع أقوالهم حول الواقعة.

 

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى العمل بالدول العربية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مدعيا علاقته بمسئولى بعض السفارات، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.                         


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