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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:56 م
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طهران: إقالة تيلرسون تصميما أمريكيا على الانسحاب من الاتفاق النووى

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:05 م
طهران: إقالة تيلرسون تصميما أمريكيا على الانسحاب من الاتفاق النووى وزير خارجية إيران





(أ ف ب)
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رأت طهران فى إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو المعروف بمواقفه المتشددة مكانه، إشارة إلى تصميم الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق الدولى حول الملف النووى الإيرانى.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عرقجى، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيسنا"، "الولايات المتحدة مصممة على الانسحاب من الاتفاق النووى، والتغييرات داخل وزارة الخارجية أجريت لهذه الغاية، أو على الاقل هذا أحد أسبابها".

 


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