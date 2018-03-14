طلاب مدرسة ناصر الثانوية بسنورس يبدأون مؤتمر دعم الرئيس بأغنية "قالو إيه"الأربعاء، 14 مارس 2018 03:13 م
مؤتمر دعم السيسى بالفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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بأصوات عالية هز طلاب مدرسة ناصر الثانوية بمركز سنورس أركان مؤتمر دعم الرئيس السيسي بمركز سنورس بترديدهم أغنية "قالوا ايه" للصاعقة المصرية.
وخلال المؤتمر الذي حضره الكابتن احمد حسن نجم النادي الاهلي والنائب محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب أسامة أبو المجد والكاتب مصطفى بكري والنائب عبد الرحمن برعي والصحفي نبيل ذكي والفنان محمد ابو الوفا قدم كورال سنورس أغنية تسلم الأيادي.
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