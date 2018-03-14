طلاب أمريكيون ينظمون احتجاجات للمطالبة بتقييد انتشار الأسلحة







أ ش أ

نظم طلاب أمريكيون، اليوم الأربعاء، احتجاجات بجميع أنحاء البلاد لمطالبة المشرعين باتخاذ إجراءات بشأن السيطرة على انتشار الأسلحة، وذلك على خلفية تكرار حوادث إطلاق النار بالمدارس الأمريكية.

وذكر تلفزيون (سى.إن.إن) الأمريكى، أن بعض هؤلاء الطلاب خالفوا القوانين التعليمية بمغادرتهم الفصول وسط اليوم الدراسى للانضمام للاحتجاج، وأضاف التلفزيون، أن الطلاب سيتجمعون لمدة 17 دقيقة، وهو الرقم الذى يرمز إلى عدد الضحايا الذين سقطوا جراء حادث إطلاق النار الذى وقع قبل شهر فى مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية.