ضربة جوية تقتل قائدين من جماعات معارضة فى الغوطة الشرقية بسوريا

ضربة جوية تقتل قائدين من جماعات معارضة فى الغوطة الشرقية بسورياالأربعاء، 14 مارس 2018 10:00 ص
الغوطة الشرقية- أرشيفية
رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن ضربة جوية قتلت 12 شخصا من أعضاء جماعات معارضة فى الغوطة الشرقية بينهم اثنان من قادة الجماعة ،ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجماعة.
وقال المرصد إنه اعتمادا على تقارير لمقاتلى المعارضة وقعت الضربة مساء أمس الثلاثاء ونفذتها روسيا، وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن القائدين هما أبو محمد سيف وأبو محمد جبر.
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