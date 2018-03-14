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خالد صلاح
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ضربة جوية تقتل قائدين من جماعات معارضة فى الغوطة الشرقية بسوريا

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:00 ص
ضربة جوية تقتل قائدين من جماعات معارضة فى الغوطة الشرقية بسوريا الغوطة الشرقية- أرشيفية





رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن ضربة جوية قتلت 12 شخصا من أعضاء جماعات معارضة فى الغوطة الشرقية بينهم اثنان من قادة الجماعة ،ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجماعة.

وقال المرصد إنه اعتمادا على تقارير لمقاتلى المعارضة وقعت الضربة مساء أمس الثلاثاء ونفذتها روسيا، وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن القائدين هما أبو محمد سيف وأبو محمد جبر.


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