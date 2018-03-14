ضبط 608 مفاصل صناعية خاصة بجراحات العظام مجهولة المصدر







كتب محمود عبد الراضى

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، 608 قطع مفاصل أجنبية الصنع داخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمصر الجديدة بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شركة توكيلات تجارية "منشاة فردية" تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير ومقرها مصر الجديدة والمدير التنفيذى المسئول عنها" عصام .ع" مقيم بالنزهة بمحافظة القاهرة، بحيازة العديد من مستلزمات جراحات العظام المهربة جمركياً والواردة من العديد من الدول دون عرضها على وزارة الصحة المصرية دون وجود مستندات خاصة بالإفراج عن تلك الشحنات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة بالإشتراك مع الجهات المعنية إستهدفت مقر الشركة حيث أسفرت عن ضبط "608 قطعة مفصل فخذ صناعة أجنبية.

وأكد تقرير التفتيش الصيدلى بأنها غير صادر بشأنها موافقات إستيرادية من وزارة الصحة وعدم حيازة الشركة لثمة فواتير دالة على الشراء، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.