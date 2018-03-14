ضبط 6 أشخاص زوروا أوراق منسوبة لاتحادات رياضية للسفر للخارج







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 6 أشخاص لتزويره مستندات بقصد استخدامها فى الحصول على تأشيرات سفر للخارج من إحدى السفارات بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم، بشتى صورها ، وخاصةً جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها .

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بإعتزام " إسلام . س " موظف بإحدى شركات المواد الغذائية و5 اخرين بالتقدم بطلبات لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة للحصول على تأشيرات سفر منتحلين صفة لاعبين دوليين بالفريق القومى لأحد الألعاب"خلافاً للحقيقة"، مُستخدمين فى ذلك محررات ومستندات مزورة تفيد إنضمامهم كلاعبين دوليين إلى معسكر تدريبى بتلك الدولة بهدف تأهيلهم للمشاركة فى بعض البطولات الدولية والأفريقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبحوزتهم 12 خطاب بأسمائهم منسوبين إلى أحد الاتحادات الرياضية ، وبفحص المستندات المضبوطة تبين بأنها مزورة بالكامل ، وبمواجهة المتهمين أقروا بأن القائم على محاولة تسفيرهم للخارج شخص يدعى "مجدى . أ" فنى صيانه سابق بالإتحاد الرياضى المشار إليه - مقابل حصوله على مبلغ مالى من كلِ منهم " وجارى تحديده وضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال الواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق