ضبط 4020 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 333 ألف جنيه غرامات بالغربية

ضبط 4020 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 333 ألف جنيه غرامات بالغربيةالأربعاء، 14 مارس 2018 01:02 م
اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية
الغربية - عادل ضرة
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نفذت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4020 هاربا من أحكام منهم 2700 حكم فى غرامات، و1224 حكما فى جنح حبس الجزئى ومستأنف، و75 حكما فى مخالفات، و7 أحكام فى جناية، وتحصيل 333 ألف جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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