ضبط 1996 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم







الفيوم - رباب الجالي

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 6 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و11 قضية متنوعة في مجال الآداب العامة.

كما ضبطت الحملة، قضية مراقب هارب، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضية تشكيل عصابي، وقضية أموال عامة، و12 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و78 قضية تموينية متنوعة، و73 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و1996 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1066 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و479 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.