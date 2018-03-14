ضبط هاربين من 40 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ بمدينة شبين القناطر، أسفرت عن ضبط شخصين هاربين من 40 حكما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ووفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعقيد هشام فكرى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث الأحكام بالمديرية بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ على مدينة شبين القناطر، أسفرت الحملة عن ضبط "السيد.ا" هارب من 20 حكما، و"سيد.م" هارب من 20 حكما، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.