ضبط هاربين من 40 حكما فى حملة أمنية بالقليوبية

اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
شنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ بمدينة شبين القناطر، أسفرت عن ضبط شخصين هاربين من 40 حكما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ووفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعقيد هشام فكرى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث الأحكام بالمديرية بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ على مدينة شبين القناطر، أسفرت الحملة عن ضبط "السيد.ا" هارب من 20 حكما، و"سيد.م" هارب من 20 حكما، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة