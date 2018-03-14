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ضبط مركز غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية فى بنى سويف

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:39 م
ضبط مركز غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية فى بنى سويف حملات تموينية - أرشيفية





بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مركز تعبئة مواد غذائية غير مرخص يستخدم السلع التموينية المدعمة.
 
وحررت الحملة القضية رقم 1408جنح مركز إهناسيا لسنة 2018 ضد كل من" أحمد.ر.ع" 26 سنة، و"أحمد.س.ع" 25 سنة مقيمان العواونة مركز إهناسيا لقيامهما بإدارة مركز تعبئة بدون ترخيص، وحيازة 4 أطنان أرز، وطن سكر تموينى و500 شيكارة فارغة سلع تموينية مدعمة، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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