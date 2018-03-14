ضبط عامل انتحل صفة شقيقه لاستخراج رخصة قيادة بالمحلة







الغربية - عادل ضرة

تمكن الرائد محمود أبو المكارم، رئيس مباحث مرور المحلة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عامل بلاط بعد انتحاله صفه شقيقه الذى يعمل بالخارج لاستخراج رخصه قياده للأخير على خلاف الحقيقة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث مرور المحلة، من ضبط "السيد ع ع 32 عاما" بلاط ولا يحمل بطاقة رقم قومى أثناء استخراجه رخصة قيادة لشقيقه محمد ويعمل فى دولة فرنسا وذلك على خلاف الحقيقة وانتحال صفة شقيقه المسافر خارج البلاد وعثر بحوزته على بطاقة الرقمى باسم شقيقه وشهاده بيانات غير مدون عليها بيانات موجهة لدولة فرنسا.

واعترف المتهم بارتكابها لوجود شقيقه فى الخارج وأنه يحتاج لرخصة القيادة وأنه لم يتمكن من العودة لاستخراجها فقام شقيقه بإرسال بطاقة الرقم القومى الخاصه به وانتحال صفته لوجود تشابه بينهما، وتمكن من استخراج رخصة القيادة، تحرر المحضر رقم 9188 جنح مركز سمنود وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.