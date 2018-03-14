ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش فى البحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكن ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين مدير الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

ألقى ضابط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا القبض على "سامح.ط.ا" 30 سنة عاطل مقيم عزبة عبد الرازق بسنتواى بدائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأعيد قيد المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.